Hockey-Club an der Delme bezwingt Hannover 78 II mit 6:1

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Immer wieder Kramer

Gunnar Schäfer

Hannover. Der Hockey-Club an der Delme (HCD) überwintert in der Oberliga nach einem 6:1 (3:1)-Auswärtserfolg bei Hannover 78 II auf dem vierten Platz. Im Mittelpunkt der Partie stand gestern der junge Delmenhorster Steven Kramer. Er steuerte nicht nur drei Tore zum klaren Erfolg seiner Mannschaft bei, sondern kassierte neben einer Grünen Karte auch noch eine Gelbe Karte, sodass er insgesamt fast zehn Minuten auf der Strafbank verbrachte. Außerdem wird Kramer dem australischen Gastspieler der Hausherren, Hoon Morton, in schlechter Erinnerung bleiben, denn dieser musste in der ersten Halbzeit mit einem Fingerbruch ausgewechselt werden, nachdem ihn ein Schuss des HCD-Spielers getroffen hatte.