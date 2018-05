Kevin Schindler

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

In Galaform gegen Lautern

Christoph Bähr

Wiesbaden. In der Liga ist Kevin Schindler während der laufenden Saison beim Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden noch nicht richtig zum Zug gekommen, dafür machte der Delmenhorster am Freitagabend in einem Testspiel gegen einen höherklassigen Gegner auf sich aufmerksam. Die Wiesbadener, aktuell Tabellenneunter der 3.