Für Eintragungen in die Siegerlisten dürfte es allerdings beide sehr schwer werden. Die Delmestädterin Bettina Konsor, die bei den Damen 45 startet, trifft auf keine geringere Kontrahentin als Susanne Veismann vom DTV Hannover, die Nummer eins des Deutschen Tennisbundes.

Die Huderin Edeltraud Horstmann, ebenfalls an zwei gesetzt, hat es vermutlich im Finale mit Gudrun Köppen-Castrop vom Hildesheimer TV zu tun, die sowohl in der DTB wie auch in der NTV-Rangliste vor ihr rangiert. Dritter hiesiger Teilnehmer ist Günther Ehlert vom Huder TV, der es allerdings sehr schwer haben dürfte, im ausgezeichnet besetzten Feld der Herren 65 zu Titelehren zu kommen.