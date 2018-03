Im Landesliga-Auswärtsspiel bei der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf haben die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst kürzlich eine 18:22 (10:12)-Pleite kassiert.

Zu Beginn verlief die Partie ausgeglichen, erst mit dem Treffer zum 9:6 gelang es den Gastgeberinnen, sich abzusetzen. Die Gäste agierten in der Abwehr zu zaghaft und schafften es oftmals nicht, den Gegner am Abschluss zu hindern. Bis zur Pause kämpften sich die Delmenhorsterinnen immerhin auf 10:12 heran. In Hälfte zwei erwischten sie dann den besseren Start und glichen schnell aus – 12:12. Bis zum 16:16 war die Partie hart umkämpft. In der Schlussphase schlichen sich bei den Gästen aber wieder Fehler in der Defensive ein, was Bruchhausen-Vilsen zur Vorentscheidung nutzte –20:16.