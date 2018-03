Inge und ihr Mann Heinz de Groot von der LGG Ganderkesee waren im Leichtathletik-Wahlwettkampf angetreten, der sich aus verschiedenen Disziplinen zusammensetzt. Mit 8,49 Sekunden im 50-Meter-Lauf, 1,98 Meter im Standweitsprung und 37,62 Meter beim Schleuderball sicherte sich Inge de Groot den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Ihr Mann Heinz schaffte es mit 9,07 Sekunden, 1,72 Metern und 27,10 Metern in den besagten Disziplinen auf den zwölften Platz.

Größere Probleme hatte zunächst Tochter Karen de Groot vom Falkenburger TV. Die Titelverteidigerin im leichtathletischen Fünfkampf, der aus den Disziplinen 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball und 1000-Meter-Lauf besteht, erwischte einen schlechten Start. Somit stand im Weitsprung am Ende nur ein Sicherheitssprung von 4,43 Metern zu Buche. Die Probleme setzten sich beim Schleuderballwurf fort. Statt der vorausgesetzten 38 Meter flog das Wurfgerät gerade einmal 33,09 Meter weit. Im 100 Meter-Lauf (14,20 Sekunden) sowie im Kugelstoßen (9,78 Meter) steigerte sich Karen de Groot dann aber und lag nach vier Disziplinen um einen halben Punkt vor ihrer schärfsten Konkurrentin. Über die 1000-Meter-Strecke, die sie in 3:50,9 Minuten absolvierte, musste sich die Falkenburgerin aber geschlagen geben, sodass am Ende die Silbermedaille heraussprang. Die geforderte Qualifikationspunktzahl für die Deutschen Meisterschaften überbot Karen de Groot mit 48,150 Punkten ohne Probleme.