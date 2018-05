Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Jahn-Boxer Marvin Volkmann bleibt ungeschlagen

Fr

Norden. Bei einer Boxveranstaltung in Norden hat Marvin Volkmann seine weiße Weste gewahrt. Der Kämpfer des TV Jahn Delmenhorst gewann im Junioren-Halbweltergewicht (bis 63 Kilogramm) gegen Daniel Malkov (KV Nordhorn) einstimmig nach Punkten und hat somit weiterhin nur Siege in seiner Kampfbilanz stehen. Die Jahn-Boxer Alexander Stolle und Adrian Christophers kassierten in Norden dagegen Niederlagen.