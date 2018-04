Ausgelassene Stimmung in der Kabine: Trainer Andreas Füller und die Spieler der SG Delmenhorst feiern den Einzug ins Bezirkspokal-Viertelfinale mit einem Jubel-Selfie. (frei)

Haben Sie immer an den Pokalcoup geglaubt?

Andreas Füller: Nein, nach dem 0:2 habe ich gedacht: Das war's jetzt. Imran Kahraman hatte sich ja auch noch schwer am Knie verletzt, nächste Woche hat er einen MRT-Termin. Collin Bollmann musste ich auch verletzt auswechseln, und uns fehlten sowieso schon mehrere Spieler. Daher hatte ich keine Hoffnung mehr. Für mich ging es nur noch darum, nicht komplett einzubrechen und richtig hoch zu verlieren.

Was ist dann in dieser schier aussichtslosen Lage mit Ihrem Team passiert?

Die Mannschaft hat dann einfach eine unglaubliche Moral entwickelt. Wir als Trainer mussten gar nicht viel sagen. Die Jungs haben gekämpft wie die Löwen. Wenn der Ball im Aus war, haben sie ihn sofort wiedergeholt. Friesoythe dagegen hat ab der 75. Minute abgeschaltet.

Und ein glückliches Händchen beim Auswechseln kam auch noch dazu. Wegen der Personalnot brachten Sie Ihren Torhüter Maximilian Hiller als Feldspieler in die Partie. Prompt bereitete er den 1:2-Anschlusstreffer durch Paul Fuhrken vor. Spielt er jetzt nur noch im Feld?

Nein, das war wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit für ihn, weil wir personell auf der letzten Rille gefahren sind. Dass der Torwart dann als Feldspieler auch noch ein Tor vorbereitet, ist natürlich echt witzig.

Vorher hat Ihre Mannschaft im Bezirkspokal auch schon den Landesligisten VfL Oldenburg und den Bezirksliga-Rivalen SV Brake besiegt. Anders als manch anderer Klub nehmen Sie diesen Wettbewerb offensichtlich richtig ernst, oder?

Ja klar, solche Pokalspiele wie jetzt gegen Friesoythe machen doch einfach Spaß. Für die Jungs ist es geil, so etwas mal mitgemacht zu haben. Der Jubel nach dem späten Ausgleich war riesengroß, und dann hatten wir im Elfmeterschießen auch noch das nötige Glück. Der Sieg war insgesamt nicht unverdient, auch wenn Friesoythe eine richtig gute Truppe hat. Bei denen ist ja kein Spieler kleiner als 1,85 Meter. Es macht auch den Reiz des Pokals aus, dass man dort auf tolle Gegner treffen kann. Die Jungs haben richtig Bock auf den Pokal.

Im Viertelfinale geht es für die SG Delmenhorst nun zum JFV Varel aus der Bezirksliga I. Wie weit kann Ihre Mannschaft noch kommen?

In der vergangenen Saison hat Varel unsere A-Jugend im Pokal geschlagen. Jetzt sind es zwar zwei komplett andere Mannschaften als vor einem Jahr, aber wir haben trotzdem noch etwas gutzumachen. Es ist schon das Viertelfinale, dadurch bekommt der Pokal einen noch höheren Stellenwert. Mit einem weiteren Sieg wäre man schon im Halbfinale. Jetzt fängt es an zu kribbeln.

Dass eine Delmenhorster Mannschaft den Bezirkspokal gewinnt, ist schließlich auch keine Selbstverständlichkeit. Zuletzt schaffte das die B-Jugend des TuS Hasbergen vor zwei Jahren. Aus dieser Mannschaft spielt Thade Hein bei Ihnen im Team mit. Er weiß also, wie schön solch ein Pokalsieg ist...

Das stimmt, und er geht jetzt auch voran. Thade ist unser bester Mann, das hat er gegen Friesoythe wieder gezeigt. Läuferisch kann ihm keiner das Wasser reichen.

Überhaupt scheint sich in dieser Saison eine starke A-Jugend bei der SG Delmenhorst zusammengefunden zu haben. In die Bezirksliga ist Ihre Mannschaft auch mit zwei Siegen gestartet. Was ist alles möglich mit diesem Team?

Die zwei Siege in der Liga haben noch nichts zu bedeuten. Die Saison ist lang, da kann man noch keine Voraussagen treffen. Irgendwann wird das Wetter schlechter, und das Training fällt öfter aus. Dann muss man trotzdem alle bei der Stange halten. Es gibt viele starke Mannschaften in der Bezirksliga, aber wenn wir alle zusammen bleiben, sollten wir es unter die ersten Fünf schaffen. Allerdings dürfen auch nicht noch mehr Ausfälle dazu kommen, sonst wird es mit einem 19er-Kader irgendwann eng.

Ist ein Platz unter den ersten Fünf auch das ausgegebene Saisonziel?

Nein, als Ziel habe ich einfach nur ausgegeben, vernünftig Fußball zu spielen. Wir wollen vor allem konstant sein. Man kann mal mit 0:1 verlieren, das kann passieren. Aber wir wollen nicht solche Spiele haben, in denen wir mit 0:4 oder 0:5 untergehen.

Was zeichnet Ihre Mannschaft denn besonders aus?

Etwa zwei Drittel des Kaders gehört dem jüngeren Jahrgang an. Das Gros davon spielt schon lange zusammen. Die kennen sich bestens. Wir haben ohne Frage einige richtig starke Spieler dabei, das weiß man auch in Delmenhorst.

Als Trainer bilden Sie seit Kurzem ein Gespann mit Falk Ölkers. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Das klappt sehr gut. Er ist etwas ruhiger, und ich bin eher der Temperamentvolle. Außerdem ist Falk noch sehr jung, dazu komme ich als alter Sack. Das ist eine gute Mischung.

Die Fragen stellte Christoph Bähr.