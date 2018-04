In der ersten Landesliga-Relegationsrunde hat keine Jugendhandballmannschaft aus der Region die Qualifikation geschafft.

Die männliche B-Jugend der HSG Delmenhorst um Trainer Andre Haake trat in Aurich an. Nach Siegen gegen Neerstedt und Marienhafe sowie Pleiten gegen Hoykenkamp und Aurich muss das Team in 14 Tagen nachsitzen. Hoykenkamp schied als Gruppenletzter aus. Die B-Jugend der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II belegte Platz zwei in Osnabrück und muss nun in der nächsten Runde beim SVGO Bremen antreten. Grüppenbührens C-Jugend hat nach einer Pleite gegen Daverden kaum noch Chancen auf Runde zwei. Die HSG Harpstedt/Wildeshausen gewann derweil zum Auftakt gegen die SVGO.

Ausgeschieden sind die weiblichen B-Jugend-Teams der HSG Hude/Falkenburg und der HSG Delmenhorst.

NAR