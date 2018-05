Für die D- und E-Jugendfußballer aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg wird es am Wochenende ernst: Sie ermitteln am Sonnabend und Sonntag ihre Futsal-Kreismeister. Den Auftakt machen morgen die D-Junioren, die ab 15 Uhr in der Halle Altengraben in Schierbrok aufeinandertreffen. Mit dabei sind der VfL Stenum I und II, der VfL Wildeshausen, die SG TV Jahn/DTB, der TSV Ganderkesee I und II, der TuS Heidkrug sowie der FC Hude.

Das Turnier der E-Junioren beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Spielhalle in Harpstedt. Die SG TV Jahn/DTB, der VfL Stenum, der VfL Wildeshausen II, der TuS Hasbergen III, die SG DHI Harpstedt I und II, der VfL Wildeshausen I sowie der TuS Hasbergen I haben sich qualifiziert.