Kaiser gefällt Außenseiterrolle

Bezirksliga: Gegen den SV Wilhelmshaven II ist der TV Jahn Delmenhorst Außenseiter, denn "die werden ja überall von allen als der große Favorit gehandelt", sagt Matthias Kaiser. Diese Rollenverteilung macht dem Jahn-Coach aber nichts aus. "So können wir ohne große Erwartungen dorthin fahren." Ob Wilhelmshaven wirklich so dominant ist, weiß Kaiser nicht, dafür aber, "dass sie sehr gut gestartet sind". Zuletzt gewann das Nordlicht 4:1 gegen den TSV Eintracht Wiefelstede. Auch bei der Kaiser-Elf ist die Stimmung nach dem 5:1 gegen den BV Bockhorn gut. Gegen Wilhelmshaven werden jedoch zwei der fünf Jahn-Torschützen fehlen. Sowohl Alexander Ruf als auch Stefan Kulikow sind verhindert, zudem wird Arnold Koletzek nicht mit dabei sein. Trotzdem ist Kaiser optimistisch: "Ich bin mir sicher, dass wir gut genug sind, um auch in Wilhelmshaven einen Punkt oder gar einen Sieg zu holen." (thu)