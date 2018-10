Verfolger besiegt: Dirk Egbers (am Ball) und die Handballer der TS Hoykenkamp haben das Landesliga-Spitzenspiel gegen TuRa Marienhafe gestern Nachmittag mit 27:23 für sich entschieden. (Ingo Möllers)

Zu Beginn der Partie hatte sich unter den rund 100 Zuschauern in der Sporthalle Heide allerdings noch Verwunderung breit gemacht. Nicht der bisher ungeschlagene Tabellenführer Hoykenkamp machte das Spiel, sondern die jungen Gäste aus Ostfriesland. Die Hausherren agierten unkonzentriert. Bis zur Auszeit in der 14. Minute hatte allein die rechte Angriffsseite mit den erfahrenen Nico Skormachowitsch und Martin Wessels fünf Fehlwürfe sowie fünf technische Fehler produziert. So zog Marienhafe nach dem zwischenzeitlichem 2:1 (4.) für Hoykenkamp auf 6:3 davon. "Zu Beginn haben wir nicht die richtige Einstellung gefunden", haderte Stürenburg. Nach der Auszeit schickte der Coach für Skormachowitsch und Wessels Zugang Lars Osterloh sowie Malte Ottomann aufs Feld, kurz darauf lief es bei Hoykenkamp besser – die Hausherren kamen auf 10:11 heran (26.). Das lag aber auch an der Deckung, die nun wesentlich kompakter stand. Zudem trug Torhüter Gregor Kleefeldt mit seinen Paraden sowie drei gehaltenen Siebenmetern zur Aufholjagd bei. In der Schlussphase der ersten Halbzeit gelang es Hoykenkamp, einen 10:12-Rückstand (27.) durch Tore von Ottomann, Ole Goyert (1/1) und Hergen Schwarting in eine 13:12-Pausenführung umzumünzen – begünstigt durch die ersten Zeitstrafen gegen die Gäste, ausgesprochen vom gut leitenden Schiedsrichtergespann Michael Kuper/Thomas Voigt (Sandkrug/Hude).

Auch nach der Pause agierte Marienhafe weiter in Unterzahl, weil Haupttorschütze Vincent Brumund auf die Strafbank musste. Hoykenkamp wusste die Überzahlsituation aber nicht zu nutzen. Stattdessen trafen die Gäste zum 14:13 (34.). In der Folge spielte die Stürenburg-Sieben hektisch und ließ viele Chancen ungenutzt. Dadurch zogen die Marienhafer auf 19:16 (39.) davon. Dieser Vorsprung hielt bis zum 21:19 (46.), danach entwickelte sich Kleefeldt zum unüberwindbaren Hindernis zwischen den Pfosten des Hoykenkamper Tores und ließ zehn Minuten keinen Treffer zu. Egal ob Würfe aus dem Rückraum, vom Kreis, von Außen oder vom Siebenmeterpunkt – der Hoykenkamper Keeper hielt in dieser Phase alles. Dadurch konnten die Gastgeber den Zwei-Tore-Rückstand durch Treffer von Skormachowitsch (3), Andre Thode und Goyert in eine 24:21-Führung (56.) verwandeln, was den Weg zum Heimsieg ebnete. "Zum Schluss hatten wir den Gegner sicher im Griff", freute sich Stürenburg.