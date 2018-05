Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Keine Lust auf Rechnereien

Bezirksliga: Trainer Klaus Ebel freut sich nicht besonders auf die kommenden Heimspiele des VfL Wildeshausen. Der Grund: Die Sperrung des Krandelstadions (siehe Artikel auf dieser Seite). "Das ist wirklich Mist, denn jetzt müssen wir auf den Nebenplatz ausweichen. Da fehlt die Heimspielatmosphäre", hadert Ebel. Auf "neutralem Boden" also trifft sein Team auf Blau-Weiß Bümmerstede. Die Oldenburger beobachtete der Wildeshauser Coach am vergangenen Wochenende beim 3:3 gegen den SV Tur Abdin. "Ihre Spielweise liegt uns nicht. Sie haben einen guten Mann in der Spitze, stehen aber ansonsten tief und warten auf Konterchancen", berichtet Ebel. Seine Elf würde sich gegen Mannschaften, die mitspielen, besser anstellen. Doch auch gegen diesen unbequemen Gegner müsse ein Sieg her, fordert Ebel. "Damit wir nicht jetzt schon unter Druck geraten. Ich habe am Ende keine Lust auf Rechnereien." Fehlen werden dem Wildeshauser Coach gegen Bümmerstede Marcel Hesselmann und Mirsad Stublla (beide im Urlaub). (thu)