Nach einem klaren 40:18 (21:8)-Erfolg im Halbfinale gegen die HSG Stuhr aus der Landesliga Bremen hätte Gastgeber Hoykenkamp im Finale gegen den Verbandsligisten SVGO Bremen spielen müssen – nur trat dieser nach seinem 25:20 (14:8)-Sieg gegen den TSV Daverden II wegen Personalmangels nicht mehr an.

Die Bremer waren ohnehin nur mit sieben Spielern angereist, und einer davon musste nach dem Halbfinale weg, andere waren verletzt. „Ich finde so ein Auftreten von einem Ex-Oberligisten ganz, ganz schwach. Nur mit sieben Spielern zu kommen, obwohl man weiß, dass einer früher weg muss, ist eine Frechheit“, ärgerte sich Kessler. „Ich nehme den Wettbewerb ernst und erwarte, dass er vernünftig abläuft.“ Für den Hoykenkamper Landesliga-Rivalen HSG Grüppenbühren/Bookholzberg war indes in der ersten Runde Schluss: Das Team verlor in Rastede mit 17:23 (6:10) gegen den TV Neerstedt II aus der Landesklasse.

TS Hoykenkamp - HSG Stuhr 40:18 (21:8). Die Hausherren zeigten in der Halle Heide von Beginn an, dass sie das Spiel gegen die neu gegründete HSG Stuhr unbedingt gewinnen wollten. Vor allem im Angriff agierte Hoykenkamp sehr konzentriert und zeigte tolle Konzeptionen, die zu Torerfolgen führten. Auch in Sachen Tempospiel machte die Kessler-Sieben einen guten Eindruck. Bereits zur Pause war das Spiel entschieden, da Hoykenkamp mit 13 Treffern Vorsprung in Führung lag. Nach dem Seitenwechsel knüpfte das Team nahtlos an die Leistung aus der ersten Hälfte an, und Stuhr hatte kaum etwas dagegenzusetzen. Kessler verschaffte nun jedem seiner Spieler Einsatzzeiten, ohne dass es zu einem Bruch im Spiel der Gastgeber kam. „Ich bin mit dem Spiel hochzufrieden. Die Mannschaft hat nahzu alle taktischen Vorgaben umgesetzt. Auch die Konzepte wurden gut vorgetragen. Wichtig war zudem, dass sich niemand verletzt hat“, freute sich Kessler, ehe das Nichtantreten des SVGO Bremen die gute Stimmung des Hoykenkamper Trainers dann doch noch trübte. „So etwas geht gar nicht.“

TV Neerstedt II - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 23:17 (10:6). Grüppenbührens Trainer Sven Engelmann nutzte das Pokalspiel in Rastede, um eine neue Regel umzusetzen: Er ließ viel mit dem siebten Feldspieler agieren, was allerdings nicht besonders gut funktionierte. Schnell lagen die Grüppenbührener mit 0:4 zurück. „Wir haben einfach zu hektisch agiert und zu einfache Fehler gemacht“, berichtete Engelmann, der im ersten Durchgang zudem eine eher mäßige Angriffsleistung mit lediglich sechs Treffern seiner Mannschaft sah. „Da war noch ordentlich Sand im Getriebe. Auch freie Chancen haben wir teilweise zu leichtfertig vergeben“, haderte der Coach. Nach dem Seitenwechsel fing sich die Engelmann-Sieben dann immerhin ein wenig und trug ihre Konzepte nun besser vor. Allerdings fehlte es in der Deckung an Aggressivität, und die Neerstedter Reserve kam zu leichten Torerfolgen. „Da hat mir der Biss gefehlt. Wir haben den Gegner zu lasch attackiert, sodass er ungehindert abschließen konnte. Daran müssen wir noch arbeiten“, betonte Engelmann. Die Neerstedter waren in der Schlussphase cleverer und brachten den Sieg ungefährdet über die Zeit. „Wir haben gesehen, was noch zu tun ist und wo wir noch anpacken müssen. Diese Dinge werden wir in der kommenden Trainingswoche aufarbeiten“, sagte der Coach.