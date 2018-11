Ganderkesee-Hoykenkamp. Am Freitagabend treffen sich die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp am Ganderkeseer Freibad – auf dem Programm steht dann eine eher ungewöhnliche Trainingseinheit. 16 Bahnen schwimmen, das sind 800 Meter, dann gut elf Kilometer Radfahren, auf einem Rundkurs in Richtung Havekost, und abschließend noch knapp sieben Kilometer laufen – das sind die Eckdaten des Hoykenkamper Triathlons, der die Mannschaft für die neue Saison fit machen soll. Ausgedacht hat sich das Ganze der neue Trainer: Frank Kessler, seit 1. Juli offiziell im Amt. Im Gespräch mit dem 51-Jährigen wird schnell klar: Er hat mit Hoykenkamp Großes vor. „Unser Saisonziel kann nur der Aufstieg in die Verbandsliga sein“, sagt er.

Zwei Anläufe, um nach dem Abstieg im Jahr 2014 in die höhere Klasse zurückzukehren, hat der Verein bereits unternommen – beide ohne Erfolg. 2015 war der TuS Rotenburg in der Relegation zu stark, und in der abgelaufenen Serie reichte es nur zu Platz drei. Nachdem die Mannschaft Trainer Jörn Franke im Februar gechasst hatte, übernahm Ex-Spieler Lennard Timmermann, der nun wiederum von Kessler beerbt wird. Zuletzt war der neue Coach drei Jahre lang für den TuS Haren verantwortlich – und das äußerst erfolgreich. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Mannschaft als Meister von der Landes- in die Verbandsliga, wo er mit ihr in den Folgejahren die Plätze fünf und vier belegte. „Ich habe mich in Haren sauwohl gefühlt“, berichtet Kessler, der für den Trainerposten damals eigens aus Hannover ins Emsland gezogen ist. Trotzdem seien ihm im November 2015 erste Gedanken an einen Abschied gekommen. „Es gab Abnutzungserscheinungen zwischen mir und der Mannschaft.“ Kessler sprach mit den Verantwortlichen, die er im Dezember darüber informierte, dass am Saisonende für ihn Schluss sei. Drei Monate später kam ihm der Verein zuvor und setzte ihn vor die Tür. Abteilungsleiter Stefan Lüssing begründete das damals mit einem angespannten Verhältnis zwischen Spielern und Trainer.

In der Folge verhandelte Kessler, der die B-Lizenz besitzt, mit mehreren Klubs, darunter seien auch die Oberligisten TV Bissendorf-Holte und TSG Hatten-Sandkrug gewesen. Nach Frankes Demission in Hoykenkamp wurde auch Hoykenkamps Handballchef Hans-Georg Ahrens auf den Ex-Harener aufmerksam. Über den Verband besorgte er sich die Kontaktnummer des Trainers – und danach ging es ziemlich schnell. Kessler sah sich das Hoykenkamper Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV II (22:25) an, leitete in der Folge noch ein Probetraining – und sagte zu. „Die Mannschaft muss was tun“, betont der gebürtige Hannoveraner, „mit den Auftritten, die ich in der letzten Saison gesehen habe, hätten wir in der Verbandsliga keine Chance.“ In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit will er den Schwerpunkt neben Kraft und Athletik vor allem auf das Gegenstoßspiel legen. Zudem soll das Team mehrere Angriffskonzeptionen lernen, „damit wir flexibel reagieren können“. Kesslers Ziel: Hoykenkamp soll in Zukunft 50 Prozent seiner Treffer nach Gegenstößen erzielen. „Momentan liegen wir vielleicht bei 20 Prozent“, erklärt der Coach, der auch schon Vereine in der zweiten und dritten Liga Spaniens betreut hat und nun nach Bookholzberg gezogen ist.

In Philip Röper von der HSG Harpstedt/Wildeshausen hat Kessler nur einen Zugang geholt. „Er ist ein schneller Außen und auch in der Abwehr flexibel einsetzbar.“ Demgegenüber stehen die Abgänge von Marcel Ketteniß (berufliche Gründe) und von Lennard Timmermann (pausiert). „Bei Lennard hoffen wir darauf, dass es bei ihm im Herbst vielleicht doch wieder in den Fingern juckt“, sagt Kessler. Gregor Kleefeldt (Kreuzbandriss) und Jan-Luca Linde (Fersenverletzung), die beiden Stammtorhüter der Vorsaison, fallen noch länger aus. Dafür sind die Keeper Kay-Uwe Paschke und Karol Menkens in der Vorbereitung mit dabei. Auch auf Außenspieler Janko Freiwald (Kreuzbandriss) kann der neue Coach zunächst nicht setzen.

Die Vorbereitung der TS Hoykenkamp läuft bereits seit zwei Wochen, der erste Teil, der unter der Überschrift „Kraft und Athletik“ steht, endet am 22. Juli mit einer Kanutour. Weiter geht es ab dem 2. August mit spielerischen Inhalten. Testspiele bestreiten die Hoykenkamper am 21. August gegen die HSG Delmenhorst II sowie am 26. und 27. August, wenn sie am Engelbart-Cup des Oberligisten HSG Delmenhorst teilnehmen.

Richtig ernst wird es erstmals am 3. September. Dann richtet die TSH die erste Runde im HVN/BHV-Pokal in der Halle Heide aus. Um 14.30 Uhr geht es gegen die HSG Stuhr (Landesliga Bremen). Im anderen Halbfinale stehen sich ab 16.30 Uhr der SVGO Bremen (Verbandsliga) und der TSV Daverden II (Landesliga) gegenüber, ehe es um 18.30 Uhr zum Endspiel kommt. Das erste Saisonspiel in der Landesliga bestreitet die TS Hoykenkamp eine Woche später, am Sonntag, 11. September, ab 16 Uhr zu Hause gegen den TV Dinklage.

Frank Kessler ist fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft bis dahin fit ist. „Zugegeben: Ich hatte Bedenken was den Zustand der Spieler betrifft“, räumt der Trainer ein. Dann betont er: „Sie haben mich aber schnell positiv überrascht.“

