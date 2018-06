Die sechste Auflage des Kids-Hockey-Cups, den der HC Delmenhorst ab dem heutigen Freitag auf seinem Platz an der Lethestraße ausrichtet, leidet etwas unter den kurzfristigen Absagen mehrerer Teams aus dem Hamburger Raum. Dadurch sah sich der HCD gezwungen, neben den eigenen Knaben B und Mädchen B auch die rund zwei Jahre älteren Knaben A und Mädchen A ins Rennen zu schicken, um ein attraktives Teilnehmerfeld gewährleisten zu können. „Die beiden Teams sind bei uns aktuell nicht so stark, dass sie die jüngeren Spielerinnen und Spieler überflügeln würden“, erklärt der Delmenhorster Trainer Ulli Hader, der für die sportlichen Belange während des Kids-Hockey-Cups verantwortlich ist.

Am heutigen Freitag um 17.30 Uhr wird das Turnier mit der Partie der Delmenhorster Mädchen B gegen den HC Horn aus Bremen eröffnet. Kurz danach gibt es bereits die erste längere Pause, damit alle Teilnehmer das WM-Viertelfinale zwischen den Fußball-Nationalmannschaften Frankreichs und Deutschlands verfolgen können. Am Sonnabend wird der Kids-Hockey-Cup um 8 Uhr fortgesetzt, ab 13 Uhr gibt es an der Lethestraße einen Kindernachmittag mit vielen Aktionen. Am Sonntag, dem letzten Turniertag, beginnen die Spiele um 8.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant. Zuvor steigen die Finals der Mädchen B (14.30 Uhr) und der Jungen B (15 Uhr). Am Vormittag gibt es zudem einen Frühshoppen mit Livemusik.

Während sich der HC Delmenhorst in der Mädchen-Konkurrenz nur wenig Siegchancen ausrechnet, da der Verein in dieser Altersklasse dünn besetzt ist und einige Mädchen-C-Spielerinnen aushelfen müssen, zählen die Jungen B des Gastgebers zum Kreis der Favoriten. Vor allem im Angriff hat das Team des Trainergespanns Nils Hübner und Yannik Pleil seine Qualitäten und sollte im Achterfeld mindestens das Halbfinale erreichen können.