Klahr ersetzt Michael

Bezirksliga: Ein Heimsieg gegen den TSV Eintracht Wiefelstede, und die Fußballer des VfL Stenum hätten aus einem guten einen sehr guten Start in die Saison gemacht. Mit vier Punkten aus zwei Spielen liegt das Team von Ralf Faulhaber im Soll, trotzdem will der Coach mehr: "Wiefelstede ist eine Mannschaft, die sich mit uns auf Augenhöhe befindet. Solche Gegner müssen wir zu Hause schlagen." Im Gegensatz zu den Stenumern hat das Team von Trainer Rainer Kocks etwas Anlaufschwierigkeiten, liegt mit einem Zähler auf Rang 13. Um sich von der Heimstärke der Stenumer ein Bild zu machen, hat sich Kocks den 3:1-Sieg der Faulhaber-Elf gegen den TV Esenshamm am Kirchweg angesehen. "Sie werden wissen, dass wir zu Hause stark sind", vermutet Stenums Trainer, der um den Einsatz von Rouven Heidemann (Leistenprobleme) bangen muss. Urlauber Marten Michael ist sicher nicht dabei und wird in der Viererkette von Rückkehrer Marc-André Klahr ersetzt. (dco)