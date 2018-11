Die B-Jugend-Korbballerinnen des SC Dünsen haben in der Bezirksoberliga den dritten Platz belegt. Dadurch hat sich die Mannschaft von Trainerin Andrea Schadwinkel für die Landesmeisterschaften am kommenden Sonnabend und Sonntag in Brake qualifiziert. Herausragende Werferinnen des Teams sind Gina-Marie Schweers (60 Körbe) und Bianca Timmermann (51 Körbe). Daneben gehören Katharina Wolpmann, Nina Meyer, Anna-Lena Brümmer und Carina Radolla zum Kader. Mädchen ab 15 Jahre, die den Sport kennenlernen wollen, sind beim Training mittwochs ab 18.30 Uhr in der Spielhalle Harpstedt stets willkommen.