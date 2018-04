Versammlung beim Delmenhorster FC

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kubenka sieht positiven Trend

Rainer J?er

Delmenhorst (rtr). Kürzlich fand im Hotel Thomsen die Jahreshauptversammlung des Delmenhorster Federball Clubs (FDC) statt. Dabei ließ Mario Kubenka zunächts sein erstes Jahr als erster Vorsitzender Revue passieren und blickte zuversichtlich in die Zukunft. Nachdem der Verein im vergangenen Jahr kurz vor dem "Aus" stand, zeichnete sich in den letzten Monaten ein positiver Trend ab. So wurden im vergangenen Jahr wiederum zahlreiche gemeinsame Aktionen gestartet, wie zum Beispiel das gemeinsame Swinggolfen. "Ich denke, wir sind wieder eine DFC-Familie", sagte auch Mario Kubenka. Auch für das laufende Jahr sind wieder viele gemeinsame Veranstaltungen geplant.