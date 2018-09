Der Turnkreis Delmenhorst bietet am Sonnabend, 18. Oktober, einen Lehrgang zum Thema „Brain-Fitness“ an, bei dem laut Ankündigung „unterschiedliche Bewegungsfolgen von Kopf und Beinen“ vorgestellt werden. Die Teilnehmer kommen dafür von 14 und 17.30 Uhr in der Halle der Käthe-Kollwitz-Schule zusammen. Anmeldungen für den Lehrgang unter Telefon 0 42 21 / 7 11 43.