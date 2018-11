Arthurs Vanags vom TC Blau-Weiß Delmenhorst hat sich zusammen mit Partnerin Annette Lesemann den Sieg beim Huder Klostercup gesichert. Im Finale bezwang das Duo Nadine Wagner und Patrick Brinkies mit 6:0, 4:6, 6:3. (Ingo Möllers)

Lesemann und Vanags setzten sich in einem spannenden Finale mit 6:0, 4:6, 6:3 gegen Nadine Wagner und Patrick Brinkies (Ahlhorner SV/TV Süd Bremen) durch. Somit mussten Wagner und Brinkies wie im Vorjahr mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Der dritte Rang ging an Hi Seong und Zeki Min Celikkilic vom Barrier TC, die sich im kleinen Finale mit 6:3, 7:6 gegen Carola Eiseler und Wilfried Habben (Barrier TC/TC Blau-Weiß Delmenhorst) durchsetzten. Habben war für den verletzten Dieter Eiseler eingesprungen.

Alle Verlierer der ersten Runde spielten derweil in der A1-Gruppe weiter, wo sich Margit Vosteen und Frank Pfohl vom Delmenhorster TC den Sieg sicherten. Das Duo besiegte im Endspiel Inge Holzfuß und Peter Greif (Barrier TC/TV Schwanewede) mit 6:2, 6:4. Im Semifinale hatten Vosteen und Pfohl für eine Überraschung gesorgt, als sie Sandra Lerz und Heinz Jürgen Jüttner (TC Altona Wildeshausen/TC Blau-Weiß Delmenhorst) ausschalteten. Im Vorjahr hatten Lerz und Jüttner noch die A1-Gruppe gewonnen, dieses Mal sicherten sie sich durch einen 6:2, 6:4-Erfolg über Irene und Marco Wollner (TC Blau-Weiß Delmenhorst) immerhin Rang drei.

Der Sieg in der B-Runde, die im Langsatz entschieden wurde, ging an Meike Hautz und Reiner Indorf (Huder TV/TK Nordenham), die sich im Endspiel mit 9:3 gegen Edeltraud Horstmann und Manfred Lohrenz (Huder TV) behaupteten. Platz drei belegten Uta und John Höpfl (TuS Berne) durch ein 9:5 gegen Barbara Moser und Josef Horstmann (Huder TV/Delmenhorster TC). In der B1-Runde standen Christina Kahl und Jürgen Uflacker (Oldenburger TeV/TC Oldenburg Süd) ganz oben auf dem Podium, nachdem sie Monika Westmeyer und Thomas Maffry (TC Eiche Horn Bremen/DLW Delmenhorst SV) mit 9:4 bezwungen hatten. Rang drei ging an Christiana und Albert Pruin (SV Nordenham/SV Brake). Sie gewannen das kleine Finale mit 9:3 gegen Rosel Klintworth/Norbert Homann (TV Oldenburg Süd).

C-Runden-Sieger wurden Katrin und Marco Sveda (Delmenhorster TC) vor Marita Kuhrke und Hans-Jörg Hahn (Ganderkeseer TV/Huder TV) sowie Kerstin Laber und Jürgen Brüderle (Delmenhorster TC/TV Neerstedt). In der D-Runde siegten Martina Gaida und Matthias Kunst (TV Varel/TV Zetel) vor Käthe und Bernd Trzebiatowski (TV Schwanewede) sowie Marion Bock und Kurt Werner (Huder TV).

Nachdem alle 74 Spiele absolviert waren, gab es von den Teilnehmern viele positive Rückmeldungen für die Veranstalter des Klostercups. "Wir hatten Glück mit dem Wetter, und die Aktiven sorgten mit ihrer Disziplin dafür, dass es mir großen Spaß gemacht hat", resümierte Organisator Wolfgang Martens. Für das kommende Jahr kündigte er die 15. Auflage des Turniers an: "Die Fortsetzung ist ein Muss."