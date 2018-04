SG BOOKHORN

Lina Jäger gewinnt Dart-Turnier

Daniel Cottäus

Ganderkesee-Bookhorn. Insgesamt 32 Teilnehmer haben sich kürzlich am Dart-Turnier der SG Bookhorn beteiligt, der Sieg ging am Ende an Lina Jäger, die auf 21 Minuspunkte kam. Platz zwei sicherte sich Maurice Petersen vor Norman Dierks, die ebenso wie Jäger einen Pokal verliehen bekamen.