Es sollte ein Neubeginn sein. Die Tischtenniskreise Delmenhorst und Oldenburg-Land wollten mit der Zusammenlegung ihrer Kreismeisterschaften den zuletzt schwindenden Teilnehmerzahlen entgegenwirken – und tatsächlich: Nach der ersten Auflage des gemeinsamen Turniers lässt sich sagen, dass der Plan aufgegangen ist. Die Zusammenlegung und der für die Erwachsenenklassen neue Termin am Freitagabend brachten einen deutlichen Teilnehmerzuwachs. „Die Beteiligung hat unsere Hoffnungen bei weitem übertroffen“, sagte Felix Lingenau, der Vorsitzende des Kreises Oldenburg-Land.

Insgesamt 15 Spielerinnen und 88 Spieler gingen in den Erwachsenenklassen an den Start und ermittelten in der Halle am Huder Bach ihre Sieger, die am Ende Carolin Steineker und Andreas Lehmkuhl hießen (wir berichteten). Die Teilnehmerzahl hatte sich damit gegenüber den beiden einzelnen Meisterschaften im Vorjahr insgesamt mehr als verdoppelt. Bei den Jugendkonkurrenzen am Sonnabend war dagegen mit insgesamt 52 Spielerinnen und Spielern kein signifikanter Zuwachs zu verzeichnen. „Organisatorisch lief alles perfekt“, erklärte Lingenau, „aber bei den Teilnehmerzahlen der Jugend haben wir noch deutlich Luft nach oben. Da muss noch viel mehr kommen.“

Am Freitagabend funktionierte der Ablauf anfangs reibungslos, auch wenn es die ein oder andere kleinere Panne gab. Dazu zählten beispielsweise nicht vorgesehene Doppel-Meldungen in zwei Konkurrenzen. Erst in der K.o.-Runde kam es dann zu einigen Verzögerungen, da oft dieselben Spieler im Einzel, Doppel und Mixed weit im Turnier kamen und auf diese dann in den anderen Konkurrenzen gewartet werden musste. „Das Mixed war eine tolle Sache, um die Meisterschaften auch für die Damen interessanter zu machen. Die 15 Teilnehmerinnen geben uns Recht“, freute sich Lingenau, schränkte aber zugleich ein: „Allerdings kostet das natürlich viel Zeit. Ob wir das noch einmal so machen, müssen wir beraten.“ Erst um 3 Uhr morgens war das letzte Spiel, das Einzelfinale der offenen Herren-Konkurrenz, beendet. „Einige Spieler haben gesagt, dass sie gerne früher zu Hause gewesen wären, aber dass sie es so dennoch besser fanden, als einen ganzen Sonnabend oder Sonntag aufzuwenden“, erklärte Lingenau.

Auch wenn die abschließende Analyse noch ausstehe – Lingenau zog schon einmal ein positives Fazit: „Die Zusammenlegung und der Termin am Freitag waren richtig.“ Geplant sei es, die Titelkämpfe künftig abwechselnd im Landkreis und in Delmenhorst auszutragen.