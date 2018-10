Nur wenige Tage nach der erfolgreichen Bezirksmeisterschaft ging es für die Trampolinturnerinnen des TSV Ganderkesee am Wochenende zur Landesmeisterschaft nach Salzgitter – und dort knüpften die Aktiven nahtlos an ihre starken Leistungen an. In der Klasse der Jahrgänge 2003 und jünger gewann Sabrina Langner überraschend den Titel. Auch ihre Vereinskollegin Fotini Lizeka stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen: Die Ganderkeseerin setzte sich in der Konkurrenz der Zwölf- bis 13-Jährigen durch.

Sabrina Langner hatte nach dem Vorkampf auf dem dritten Rang gelegen und lieferte dann im Finale – anders als ihre Kontrahentinnen vom FC Reislingen – eine fehlerfreie Vorstellung ab. Die Zehnjährige schob sich somit auf den ersten Platz vor und feierte ihren ersten Einzeltitel auf Landesebene.

Nicht ganz so knapp verlief der Wettkampf der zwölf- bis 13-jährigen Mädchen. Fotini Lizeka zeigte von ihrem ersten bis zum letzten Sprung, dass sie den Titel unbedingt gewinnen wollte. Die Ganderkeseerin turnte zwar ein etwas leichteres Programm als einige andere Teilnehmerinnen und kam deswegen nicht für die Qualifikation zur Deutschen Einzelmeisterschaft infrage, lieferte dafür aber umso sauberere Übungen ab. Alicia Gold, die ebenfalls für den TSV Ganderkesee startet, wurde eine Woche nach dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft Vierte, Carina Fitz beendete den Wettkampf auf Platz 13.

In der Klasse der 14- bis 15-jährigen Mädchen gingen die Ganderkeseerinnen Anna Tabea Stecher und Anna-Lena Scholz an den Start. Während Stecher am Ende Vierte wurde und den dritten Rang nur hauchdünn verpasste, sicherte sich Scholz überraschend den Vizetitel und zudem die Qualifikation für die Deutsche Einzelmeisterschaft, die im Oktober in Dessau ausgetragen wird. Insgesamt traten während der Landesmeisterschaft 90 Aktive in zehn Klassen gegeneinander an.