„Aber wir wollen unsere Qualität auch auf den Platz bringen und Schwächen des Gegners ausnutzen.“ Besorgt ist er vor dem Anpfiff nicht. „Wir freuen uns auf diesen Vergleich mit einem starken Team, so können wir am besten sehen, wo wir stehen“, betont der Coach. Druck will er vorab nicht aufbauen. „Es ist kein Endspiel. Natürlich möchten wir das Maximum mitnehmen, aber Angst sollten wir nicht haben.“ Für das Duell stehen Meier am Sonntag übrigens alle Spielerinnen zur Verfügung.

(kra)

Sonntag, 13 Uhr, Stadion am Stadtforst