Während die Weser-Ems-Liga-Handballer der HSG Delmenhorst II durch das 23:22 (14:12) bei der HSG Blexen/Nordenham ihren achten Saisonsieg verbuchten, gab es für die Mannschaften der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg Auswärtsniederlagen. Die Zweite verlor bei der SG Friedrichsfehn/Petersfehn II mit 18:25 (12:12), und die Dritte unterlag der HSG Wilhelmshaven II – 32:40 (15:19).

HSG Blexen/Nordenham - HSG Delmenhorst II 22:23 (12:14). Das Hinspiel hatten die Delmenhorster deutlich mit 19:35 verloren, weshalb sie auf Wiedergutmachung aus waren. „Unsere Leistung war nicht das Gelbe vom Ei, aber wir haben gewonnen, nur das zählt“, betonte Trainer Florian Bogun, der demnächst von Volker Gallmann abgelöst wird. Die Delmenhorster Abwehr benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, und auch der Angriff bot Licht und Schatten. Die Gastgeber legten ein 5:3 vor, in der Folge steigerten sich die Delmenhorster allerdings. Simon Pelka glich zum 5:5 aus, danach setzte sich das Team über ein 10:7 bis zur Pause auf 14:12 ab. Kurz nach der 18:14-Führung ließ der Angriff der Rot-Weißen aber wieder nach. Zu schnelle Abschlüsse und technische Fehler häuften sich, was Blexen/Nordenham zum Ausgleich nutzte – 22:22 (54.). Nachdem beide Teams fünf Minuten lang kein Tor erzielen konnten, gelang Christoph Meyer-Ebrecht mit einem verwandelten Siebenmeter in der 59. Minute den Siegtreffer. Bedanken konnten sich die Delmenhorster allerdings auch bei ihrem Torhüter Malte Cordes, der seinen Vorderleuten mit etlichen Paraden den Rücken frei gehalten hatte.

SG Friedrichsfehn/Petersfehn II - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 25:18 (12:12). Grüppenbührens Trainer Andreas Müller war nach dem Spiel angefressen. „Was sich bei uns zwischen der 30. und 45. Minute abgespielt hat, habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt. Nicht ein einziges Tor haben wir zustande gebracht“, berichtete Müller, dessen Team nach einem 12:12 mit 12:21 in Rückstand geraten war. Schon zu Beginn hatten sich die Gäste acht torlose Minuten geleistet, die Friedrichsfehn zum 3:0 nutzte. Nach dem 1:3 durch Sebastian Weete kämpfte sich Grüppenbühren zurück – 8:8. „Wir hatten uns vorgenommen, in der zweiten Hälfte noch einen Zahn zuzulegen“, erklärte Müller. Dann jedoch stand schon nach 45 Minuten fest, dass die Gäste den Platz als Verlierer verlassen würden.

HSG Wilhelmshaven II - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg III 40:32 (19:15). Schon zum zweiten Mal in dieser Saison kassierten die eigentlich abwehrstarken Grüppenbührener 40 Gegentore. Beide Defensivreihen ließen die Entschlossenheit vermissen. Bis zum 10:10 (13.) hatten die Gäste vorn gelegen, danach zog Wilhelmshaven davon. Nach dem Wechsel versuchte Grüppenbührens Trainer Gerold Steinmann, mit verschiedenen Deckungsvarianten zum Erfolg zu kommen, was aber nicht funktionierte. Beim 36:26 (50.) war das Spiel entschieden. Positiv für die Gäste: Der aus der vierten Mannschaft ausgeliehene Jannik Mielcarek erzielte vier Tore.