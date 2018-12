"Wir wussten, dass der Gegner ähnlich strukturiert ist wie wir. Dementsprechend eng war die Partie. Meiner Mannschaft fehlte aber der letzte Biss, speziell in der ersten Hälfte", analysierte Jahns Trainer Stefan Ulbrich. Nach einem zähen Start kassierten die Gastgeberinnen aus heiterem Himmel das 0:1: Nina Heuer traf per direkt verwandeltem Freistoß aus 20 Metern für Burg Gretesch (24.). Der nicht sonderlich hart geschossene Ball schlug direkt unter der Latte im Tor ein - unhaltbar für Jahn-Torfrau Uta Schulenberg. "Das Tor lässt sich nicht verhindern. Da war auch viel Glück dabei", sagte Ulbrich.

Die drei Minuten nach dem Führungstreffer sollten sich im Nachhinein als spielentscheidend erweisen. Erst wollte Jahn direkt antworten, Neele Detken zog nach gutem Zuspiel von Anna Mirbach Richtung Gästetor, wurde aber gerade noch abgeblockt (26.). Dann spielte Burg Gretesch nach einem Fehlpass der Delmenhorsterinnen im Mittelfeld wieder einmal schnell und lang nach vorne, Katharina Schramm hatte freie Bahn und schob den Ball an Schulenberg vorbei zum 2:0 ins Netz (27.). "Vor dem zweiten Gegentor haben wir den Ball verschenkt. Da haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht", ärgerte sich Ulbrich. Gefährlich wurde Jahn in der ersten Hälfte nur selten. Ein 16-Meter-Schuss von Mirbach war für Gäste-Torfrau Sabrina Martin kein Problem (41.), ein Distanzschuss von Detken segelte knapp über das Tor der TSG (45.).

In der Pause wechselte Ulbrich Stefanie Urbainski für Leslie Redeker ein, und Jahn agierte fortan wesentlich druckvoller. Trotzdem wäre fast das 1:3 gefallen, als wieder Heuer zum Freistoß antrat und aus 25 Metern die Latte traf (51.). Danach machte Jahn das Spiel, allerdings ohne sich zwingende Torchancen herauszuarbeiten. Der Siegeswille sei bei Burg Gretesch größer gewesen, fand Ulbrich. Bei den Delmenhorsterinnen hingegen fehlte oft die letzte Konsequenz. So erreichte Deetken eine Flanke von Sinah Rathmann nicht ganz (52.) oder scheiterte aus spitzem Winkel an Torfrau Martin (61.). Auf der anderen Seite blieb Burg Gretesch bei sporadischen Kontern gefährlich: Natascha Bomm setzte einen Weitschuss auf die Latte des Jahn-Gehäuses (68.). Dann waren wieder die Gastgeberinnen an der Reihe: Martin ließ eine harmlose Hereingabe fallen, Detken war zur Stelle, schoss aber die am Boden liegende TSG-Torfrau an (78.) - das hätte der Anschlusstreffer sein müssen. Dieser gelang dafür Mirbach,

die nach einem Missverständnis in der Gästeabwehr an den Ball kam und mit einem wuchtigen Schuss traf - 1:2 (79.). "Danach haben wir alles nach vorne geworfen, aber es war schon zu spät", stellte Ulbrich fest. Jahn belagerte den Strafraum von Burg Gretesch in den Schlussminuten, klare Chancen sprangen aber nicht mehr dabei heraus. Die eingewechselte Lena Walters zögerte aus guter Schussposition zu lange (88.), und nach einer Ecke klärte Torfrau Martin mit der Faust vor Mirbach (89.), dann war Schluss.

"Mit etwas Glück hätten wir einen Punkt holen können, aber wir waren spielerisch zu schwach", kritisierte Ulbrich. Sein Co-Trainer Bernd Hannemann bemängelte zudem die Rahmenbedingungen der Partie: Weil zuvor das Kreisliga-Spiel zwischen dem KSV Hicretspor und dem SV Tungeln auf dem Stadiongelände stattgefunden hatte, habe den Jahn-Frauen vor dem Anpfiff keine Kabine zur Verfügung gestanden. "Da war es schwer, sich auf das Spiel zu konzentrieren", sagte Hannemann.