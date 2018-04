Zu Spielbeginn hatte Ganderkesees Kapitän allerdings noch ein wenig Mühe gegen Stadthagens Nummer zwei Axel Homann gehabt, gewann am Ende aber mit 6:3, 6:4. An Position vier siegte der Ganderkeseer Gerhard Meier souverän gegen Heinz-Jürgen Röder (6:2, 6:3). "Gerhard spielt konstant gut und macht nur sehr wenig Fehler", lobte Witte. Einen Tenniskrimi lieferte sich Ganderkesees Michael Mrochen mit Henning Burkard. Mit 6:3, 3:6 und 18:16 setzte sich Mrochen schließlich dank großer Nervenstärke durch. "Das Spiel war an Spannung nicht zu überbieten", berichtete Witte. In Topform präsentierte sich erneut Ganderkesees Nummer eins Thomas Linkenbach, der seinen Kontrahenten Burkhard Pieper deutlich mit 6:0, 6:2 bezwang. Damit stand es nach den Einzeln bereits 4:0 für die Gastgeber, und die Partie war frühzeitig entschieden.

Die beiden Doppel gingen in der Folge ebenfalls an Ganderkesee. Witte/Mrochen überzeugten gegen Pieper/Burkard (6:1, 6:0). Ebenfalls souverän setzten sich Linkenbach/Meier gegen Homann/Röder durch – 6:2, 6:2. "Stadthagen hatte sich nicht aufgegeben. Sie waren aber einfach zu schwach in den Doppeln", sagte Witte.

Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel dürfen die Ganderkeseer, deren Saisonziel ursprünglich der Klassenerhalt war, plötzlich vom Aufstieg in die Nordliga träumen. "Wir haben zurzeit eine sehr ökonomische Mannschaft. Alle Spieler sind in guter Verfassung, und wir fühlen uns in unserer derzeitigen Position sehr wohl", betonte Witte nach der Partie.

Mrochen gewinnt Tenniskrimi

Ganderkesee schlägt Stadthagen 6:0

Ganderkeseer TV - TC GW Stadthagen6:0

Linkenbach - Pieper 6:0, 6:2; Witte - Homann 6:3, 6:4; Mrochen - Burkard 6:3, 3:6, 18:16; Meier - Röder 6:2, 6:3; Witte/Mrochen - Pieper/Burkard 6:1, 6:0, Linkenbach/ Meier - Homann/Röder 6:2, 6:2 (njo)