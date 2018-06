Jahns A-Jugend schlägt Lastrup 3:1

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neun Spiele, 27 Punkte

Maximilian Klatte

Delmenhorst. Von Woche zu Woche sieht es immer mehr danach aus, als sollte das Gastspiel des TV Jahn Delmenhorst in der A-Jugend-Bezirksliga ein kurzes werden. Im neunten Saisonspiel fuhr das Team von Trainer Paul Leis am Wochenende den neunten Sieg ein. Nach dem 3:1 (2:0) gegen den Verfolger FC Lastrup liegen die Delmenhorster weiterhin souverän an der Tabellenspitze und damit auf Kurs zur direkten Rückkehr in die Landesliga.