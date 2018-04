Der Deutsche Fußballbund möchte, dass ab dem kommenden Winter in der Halle nur noch Futsal gespielt wird – Manfred Nolte, der Spielausschussvorsitzende des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, glaubt allerdings nicht, dass es tatsächlich so kommt. „In ein paar Jahren vielleicht, wenn die Generation, die Futsal aus der Jugend kennt, im Seniorenbereich angekommen ist“, sagte er während einer Arbeitstagung im Schützenhof Kirchhatten. Einige Oldies hätten signalisiert, gar nicht mehr in der Halle spielen zu wollen, wenn die Futsal-Regel greift.