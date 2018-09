Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Offensivquartett wird zum Duo

Bezirkspokal, 1. Runde: Eine Premiere wird das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Tur Abdin und dem TV Esenshamm. "Wir haben noch nie gegeneinander gespielt. Wenn wir in den vergangenen Jahren mal in der Bezirksliga antraten, waren sie nicht dabei, und umgekehrt", sagt Edib Özcan. Da in der neuen Saison auch zwei Ligaspiele gegen Esenshamm folgen, sieht Tur Abdins Co-Trainer in dem Pokalduell eine Standortbestimmung. "Jetzt können wir feststellen, wie weit wir tatsächlich sind und ob wir in der Bezirksliga schon mithalten können." Viele Erkenntnisse erwartet Özcan von der Partie gegen Esenshamm trotzdem nicht: "Für uns ist es eher so etwas wie ein Freundschaftsspiel." Zwar werde die Mannschaft engagiert in das Duell gehen, "aber es wird auch keinem der Kopf abgerissen, wenn wir verlieren." Für den Delmenhorster Co-Trainer ist der Pokal in erster Linie dafür da, "um Spielpraxis zu sammeln und Selbstvertrauen zu tanken". Bitter ist für die Aramäer, dass gegen Esenshamm in Aho Hanno und Christian Kaya gleich zwei wichtige Offensivkräfte ausfallen, die eigentlich mit Daniel Yousef und Marvin Osei für Tore sorgen sollen. Während Özcan davon ausgeht, dass Hanno immerhin zum Ligastart wieder fit sein wird, rechnet er mit einem längeren Ausfall Kayas. "Er hat sich im Testspiel gegen Hicretspor am Knie und Ellenbogen verletzt. Im Arm ist es wohl ein Knochenbruch, alles andere wird die Kernspintomografie in der kommenden Woche zeigen", sagt Tur Abdins Co-Trainer. (thu)