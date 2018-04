Ernst Otto Reich war mit seiner Beifahrerin Regina Wolf gleich bei mehreren Rennen am Start. Mit seinem Opel GT-A-L 1,9 (Baujahr 1970) erreichte das Gespann bei der 9. Oldtimer-Rallye rund um Oelde in seiner Rennklasse Rang vier und im Gesamtklassement Platz 15. Kurz darauf verbuchten Reich und Wolf bei der Linnenbauer Oldtimer-Fahrt in Herford Platz drei in ihrer Rennklasse sowie Rang sieben in der Gesamtwertung. Auch bei der 4. Münchhausen Classic Rallye in Bodenwerder gingen die Delmenhorster an den Start und landeten am Ende auf den Rängen drei (Rennklasse) und zwölf (Gesamtklassement). Ganz so weit vorne landeten Reich und Wolf bei der 17. Wiking-Rallye in Norden nicht. Am Ende sprang Gesamtrang 18 sowie Platz zehn in der Rennklasse heraus.

Auch die Delmenhorster Ortsclubmitglieder Uwe Huntemann und Bianca Sauermann nahmen mit ihrem Mercedes Ponton 190 (Baujahr 1959) an mehreren Veranstaltungen teil. Bei der Rallye Stemweder Berg sicherte sich das Team in der Klasse Platz zwei sowie den Gesamtrang vier.

Mit Karl-Ernst Meyer als Beifahrer fuhr Huntemann den Klingberg Classic in Sülfeld – und verbuchte dort den Klassensieg sowie einen starken dritten Platz in der Gesamtwertung.

Die große Rallye Hamburg Klassik führte die Teilnehmer – unter anderem die Delmenhorster Huntemann und Beifahrer Carsten Buß im Mercedes Ponton 190 – über rund 250 Kilometer. Start war in Bergedorf, das Ziel war in Kiel, anlässlich der Kieler Woche. Huntemann und Buß erfuhren sich in ihrer Rennklasse einen deutlichen Vorsprung von 130 Punkten und sicherten sich so den Sieg. In der Gesamtwertung erreichte das Gespann einen starken neunten Platz (von 62 Teilnehmern).

Auch in den kommenden Wochen haben die Delmenhorster Rallye-Fahrer einen vollen Terminkalender: So nehmen Reich und Wolf an der Rallye Rund um die Gänseliesel in Göttingen teil, Huntemann/Meyer starten bei der Niederelbe Classic in Stade.