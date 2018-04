Doppelsieg bei der A-Doppel-Rangliste: Badmintonspieler Ole Hahn vom Delmenhorster FC hat kürzlich in Nordhorn im Doppel und im Mixed der U19-Klasse triumphiert. Sein Vereinskollege Julius Dreßen (U15) wurde Dritter im Doppel, während Eva-Lotta Quensel (U13) Rang vier im Doppel und Platz fünf im Mixed belegte.

Ole Hahn ging zusammen mit Justus Jäde (VfB Peine) als topgesetztes Duo in den Wettbewerb. Die beiden wurden ihrer Favoritenrolle dann auch mehr als gerecht und gaben im Turnierverlauf keinen Satz ab. Im Mixed zog Hahn zusammen mit Hanna Moses (Altwarmbüchener BC) ebenfalls ohne große Mühe durch mehrere Zweisatzerfolge ins Endspiel ein. Dort mussten die beiden zwar in den dritten Durchgang, setzten sich aber am Ende durch.

Julius Dreßen spielte erstmals mit Niklas Rapmund (BC Comet Braunschweig) zusammen. An Position sechs geführt, schaffte es das neu formierte Doppel bis ins Halbfinale, das es knapp verlor. Danach entschieden Dreßen und Rapmund das Spiel um Platz drei in zwei Sätzen für sich.

Eva-Lotta Quensel spielte mit Annika Stuppin (BC 82 Osnabrück) ein überzeugendes Doppelturnier und zog souverän in die Vorschlussrunde ein. Dort war gegen die späteren Sieger Isabel Bautista Barroso (Altwarmbüchener BC) und Constance Winnefeld (BV Gifhorn) Endstation. Danach unterlagen Quensel und Stuppin im kleinen Finale nach zwei Durchgängen. In der Mixed-Konkurrenz spielte Eva-Lotta Quensel an der Seite von Clemens Winnefeld (BV Gifhorn) ebenfalls stark und erkämpfte sich Rang fünf.

