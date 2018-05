Der erste Platz in der Konkurrenz der C-Mädchen ging an das favorisierte Team der TGJ Salzgitter. Da Salzgitter auch den Bundesstützpunkt betreibt, hatten viele Experten schon vor den Wettkämpfen mit einem Sieg des Teams gerechnet. Insgesamt 235,700 Punkte reichten der Mannschaft am Ende, um die Erwartungen zu erfüllen. Das Quartett des TSV Ganderkesee kam schließlich auf starke 214,000 Zähler, die DTV-Mädchen auf 199,600.

Landesfachwart Carsten Röhrbein (Laatzen), der das Turnier in Delmenhorst betreut hatte, zeigte sich zufrieden mit der Organisation des DTV. "Es war wie erwartet alles in Ordnung. Eine Veranstaltung, die den Namen Landesmeisterschaft voll und ganz verdient." Dieses Urteil bezog Röhrbein allerdings nicht nur auf Ablauf und Planung des Turniers, sondern auch auf die sportlichen Leistungen der Aktiven. "Das war hochklassiger Sport", freute sich der Landesfachwart.

In der Jugend B (Jahrgänge 1997 bis 1999) dominierte der TuS Aschendorf das Feld und sicherte sich mit 226,900 Punkten vor dem TV Nordhorn II (213,600) und dem VfL Grasdorf (203,600) den Titel.

"Äußerst spannend" (Röhrbein) verlief der Wettkampf in der Jugend A (Jahrgänge 1994 bis 1996), an dem auch die Ganderkeseer Mannschaft um Rebecca Dydyk, Ann-Christine Scholz, Kim-Michelle Scholz und Jasmina Wachtendorf teilnahm. Das Quartett landete schließlich auf Platz vier (223,200). Mit der Titelvergabe hatten die Ganderkeseerinnen allerdings nichts zu tun - Platz eins ging an das Team aus Salzgitter, in dem Phyllis Lensker die Tagesbestleistung turnte. "Sie gehört in ihrer Altersklasse bundesweit zu den Besten", sagte Röhrbein über Lensker, die im November bei den Weltaltersgruppenwettkämpfen in Birmingham (England) an den Start geht. Auf Platz zwei landete - mit knappem Abstand - das Team des TV Nordhorn (256,300), Rang drei belegte der VfL Grasdorf (232,700).

Das sowohl sportlich als auch organisatorisch gut verlaufene Turnier dürfte dem Delmenhorster TV auch in Zukunft noch die ein oder andere Landesmeisterschaft bescheren. "Wir waren in der Vergangenheit schon öfter hier - und kommen auch in Zukunft gerne wieder", betonte Carsten Röhrbein.