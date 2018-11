Der RV Schönemoor richtet am kommenden Sonntag, 1. Mai, einen „Tag der offenen Stalltür“ aus. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die Besucher laut Ankündigung „in die Erlebniswelt Pferd eintauchen und sich diesem faszinierenden Lebewesen nähern“. Das Angebot richtet sich sowohl an Interessierte, die sich noch nicht getraut haben, mit Pferd und Pony auf Tuchfühlung zu gehen als auch an jene, die „den Pferden schon ganz nah waren, sie aber in den vergangenen Jahren aus den Augen verloren haben“. Während des Tages führen auch die Voltigierkinder ihr Können vor.

