19 Teilnehmer aus verschiedenen Delmenhorster Vereinen hat Thorsten Rosowski, der Vorsitzende des TTSC 09 Delmenhorst, kürzlich beim traditionellen Don-Seefeldt-Gedächtnisturnier begrüßt. Zur 20. Auflage des Tischtennis-Wettbewerbs waren auch Renate Böhning-Seefeldt und Dieter Seefeldt, die Witwe und der Bruder des Namensgebers, erschienen. Die Teilnehmer durften ausschließlich mit „Brettchen“ spielen – das sind Schläger mit Kurznoppenbelägen ohne Schwamm.

Am Ende bewies Thorsten Ramke vom TTSC 09 mit seinem siebten Turniererfolg in Serie einmal mehr sein Talent mit den speziellen Schlägern. Im Finale setzte er sich mit 3:1 gegen seinen Vereinskollegen Frank Schäfer durch. Im Doppel feierten Chirasak Nakpanich und Niklas Jabs einen 3:2-Endspielsieg gegen Ramke und Andreas Pietsch (alle TTSC 09). Rosowski zeigte sich stolz darüber, dass das Turnier zum Gedenken an die TTC-Legende Don Seefeldt seit 20 Jahren ununterbrochen ausgetragen wird. Die Besonderheit des Wettbewerbs wurde auch an der Altersstruktur der Teilnehmer deutlich: Der älteste Spieler war 79, der jüngste 14 Jahre alt.