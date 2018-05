Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee trat im S*-Springen zwar nicht an, aber die Vielseitigkeits-Olympiasiegerin platzierte sich in einer Springprüfung der Klasse M** mit ihrem Nachwuchspferd Nupafeed‘s La Vista als Neunte. Mit Landlord verpasste Auffarth eine Platzierung.

Ihre Vereinskollegin Silvia Busch-Kuffner siegte auf Nike‘s Newcomer in einer A-Dressur mit der Wertnote 8,70. Die Ganderkeseerin Ronja Stempnewicz gewann eine A*-Dressur auf Ramsauer (7,50) vor Tokessa Heyer vom RC Hude auf Frl. Sonnenschein (7,40) und Anna Bella Stoffregen vom RSV Schierbrok auf Ronja A. (7,30). In einer A**-Dressur hatte dagegen Tokessa Heyer die Nase vorn (7,60), und Ronja Stempnewicz wurde Dritte (7,40). Antonia Busch-Kuffner vom RV Ganderkesee erreichte auf Conroyal Rang zwei in einer Dressurprüfung der Klasse L* mit Trense (8,00).

Im Springen lief es bei den Ahlhorner Reitertagen für Johanne Geue vom RC Hude rund. Mit ihrem Pferd Mad Max triumphierte sie in einer A*-Prüfung (0/50,42) und in einem Spring-Wettbewerb (0/44,75), bei dem sie ihre Vereinskollegen Joke Fleddermann mit Sandro (0/47,74) und Thalea Reder mit Saphiro (0/50,87) auf die Plätze verwies. Dafür sicherte sich Joke Fleddermann in einem Stilspring-Wettbewerb den ersten Platz mit der Wertnote 7,20. Jenny Tönjes vom RV Ganderkesee wurde in einem M*-Springen mit Armani T (0/59,83) Zweite. In einem weiteren M*-Springen kam Tönjes auf Rang drei (0/53,99), ihr Vereinskollege Torsten Hische mit Lexi (0/53,35) belegte Position zwei. Sven Gallo vom RuFV Holle-Wüsting ritt in einer Punkte-Springprüfung der Klasse L mit Quasimo in 47,34 Sekunden auf Platz zwei. Dritte wurde Svenja Hempel vom RC Hude auf Lantzelot (48,44). Gallos Vereinskollege Jochen Heinemann setzte sich mit Calexina in einer weiteren Punkte-Springprüfung der Klasse L durch (45,55). Hinter ihm lag Loort Fleddermann vom RC Hude auf Qalito (47,37), der zudem in einer A**-Springpferdeprüfung mit Sir Henrie Platz drei verbuchte (Wertnote 7,40).