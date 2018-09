Neerstedt startet bei Oldenburg-Cup

Rieken-Team vor erstem Härtetest

Nar

Oldenburg. Eine gute Gelegenheit, die eigene Form während der Vorbereitung auf die neue Saison zu überprüfen, bietet sich den Oberliga-Handballern des TV Neerstedt am Wochenende. Die Mannschaft von Trainer Dag Rieken tritt – wie schon im vergangenen Jahr – beim Oldenburg-Cup an. In der Halle am Brandsweg richtet der Gastgeber TvdH Oldenburg (Verbandsliga) das Turnier von Freitag bis Sonntag mit vielen namhaften Gästen aus.