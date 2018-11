) und Timo Füller (90.+3) zurück und sicherte sich danach im Elfmeterschießen den Viertelfinaleinzug.

TuS Heidkrug - BV Cloppenburg 2:0 (1:0). Die Heidkruger haben nach dem Spielabbruch gegen den TSV Ganderkesee aus der vergangenen Woche schnell wieder in die Spur gefunden. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, das war ein großer Sieg“, jubelte Trainer Ralf Faulhaber. Mit dem Pausenpfiff brachte Ole Braun die Gastgeber in Führung. Vom Landesligisten aus Cloppenburg kam über weite Strecken zu wenig. „Sie hatten aus dem Spiel heraus keinen Torschuss, sind nur nach Standards gefährlich geworden“, berichtete Faulhaber, dessen Team in der 81. Minute für die Entscheidung sorgte, als Stublla auf 2:0 erhöhte. „Wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Hervorzuheben ist Leridon Berisha, der überragend gespielt hat“, lobte Faulhaber. In der Runde der letzten Acht empfängt Heidkrug nun am 8. Oktober den Bezirksligisten TuS Esens.

SG Delmenhorst - SG Friesoythe/Sedelsberg 7:6 n. E. (2:2, 0:0). Die Gastgeber schienen schon geschlagen, doch dann entwickelte sich eine irre Schlussphase. Friesoythe führte nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit durch Tore von Sven Laaken (46.) und Fabian Höhne (57.) bis 15 Minuten vor Schluss mit 2:0. Dann bereitete der eingewechselte Maximilian Hiller, der normalerweise das Tor hütet, den Anschlusstreffer durch Paul Fuhrken vor (75.). Der Favorit aus Friesoythe wackelte nun, und die Delmenhorster belohnten sich mit der allerletzten Aktion der Partie für ihren großen Aufwand: Timo Füller beförderte den Ball nach einer Ecke ins Tor – 2:2 (90.+3). Somit musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Nachdem Füller, Thade Hein, Lucas Meinlschmidt, Collin Bollmann und Fuhrken getroffen hatten, scheiterte der letzte Friesoyther Schütze am Pfosten. „Wir sind hochzufrieden mit dieser Leistung“, sagte SG-Trainer Falk Ölkers, dessen Team im Viertelfinale nun am 8. Oktober beim Bezirksligisten JFV Varel antreten muss.