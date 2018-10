Jutta Schneider-Borns (Ingo Möllers)

Während des Endwettkampfes in Vechta (die vier ersten Rundenwettkämpfe hatten allesamt in Wildeshausen stattgefunden) machte die Mannschaft, bestehend aus Jutta Schneider-Borns, Ulf Opitz und Robert Zahn, den Erfolg perfekt. Insgesamt sieben Vereine waren während des Rundenwettkampfes ins Rennen gegangen. Der Turniermodus: Je drei Schützen pro Team legten in der Halle zehn Mal drei Pfeile auf ein Ziel in 18 Metern Entfernung an.

Die Sagitto-Schützen hatten in der Endabrechnung über 40 Ringe Vorsprung auf den zweitplatzierten Halsbeker SV. Rang drei ging an den SV Hahn. Von den insgesamt acht qualifizierten Mannschaften waren nur sieben an den Start gegangen. Das Team des Vereins Bogensport Delmenhorst wurde am Ende Sechster hinter dem Neuenkruger TB und dem Braker SV. Platz sieben belegte der SV Abbehausen.