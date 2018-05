Bei den Bezirksmeisterschaften im Schulschach hat das Delmenhorster Willms-Gymnasium kürzlich zwei Teams ins Rennen geschickt – beide haben sich für den Landesentscheid am 18. März in Hannover qualifiziert.

In der Wettkampfgruppe drei gewannen Jari Reuker, Ben-Luca Petri, Jonas Sinnhöfer, Lev Tarasyuk und Maximilian Rabe gegen Osnabrück, Norden und Bad Bentheim und sicherten sich den Titel. Lilian Sinnhöfer, Erdem Ibal, Anton Fink und Eske Albert traten in der Wettkampfgruppe vier an und belegten nach fünf Erfolgen und einer Niederlage gegen den späteren Sieger Aurich Platz zwei. „Die Vorfreude auf die Landesmeisterschaft ist groß“, sagte Lehrer Martin Kumpmann, „sollten wir dort erfolgreich sein, wären wir beim Bundesfinale dabei.“