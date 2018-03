Die Generalprobe der Delmenhorster beim gut besetzten Regionalpokal in Ibbenbüren kann nach dem Erreichen des sechsten Platzes als gelungen bezeichnet werden. Jetzt sollen in der Liga die ersten Zähler für das Saisonziel Klassenerhalt folgen. Susanne Schalk geht davon aus, dass die Partie gegen Aschen-Strang nicht einfach wird. Genaueres weiß die Trainerin aber im Vorfeld nicht: „Ich habe keine Ahnung, was uns in der neuen Liga erwartet. Meine Jungs sind jedenfalls gut drauf und wollen das zuletzt gezeigte Leistungspotenzial erneut abrufen.“ Optimistisch stimmt Schalk außerdem, dass Delmenhorst-Stenum in Dissen nahezu in Bestbesetzung auflaufen kann. Lediglich Jan Großkopf verpasst den Oberliga-Auftakt.

(klv)

Heute, 15 Uhr

, Schulzentrum Dissen