Im Auftaktmatch hatten die Delmenhorster den MBC Cloppenburg mit 923:915 bezwungen. Im anschließenden Derby gegen den Ortsrivalen Atlas-Bowling-Club Delmenhorst wuchsen die Youngster Daniel Schedlaczek und Sebastian Knöbel über sich hinaus: Mit starken 274 beziehungsweise 257 Pins sorgten sie für den 1082:909-Sieg des BVD. Beflügelt von diesem starken Auftritt gewann die Mannschaft auch das folgende Match klar mit 932:873 gegen den Heidmühler FCV. In der letzten Partie des Tages bowlten die Delmenhorster dann ohne Gegner und sammelten 902 Pins. Am zweiten Tag siegte der BVD gegen den Tabellenführer BSV 2000 Oldenburg II mit 1032:990. Dem SV Raspo Osnabrück II ließen die Delmenhorster ebenso keine Chance (1026:967) wie dem PSV Aurich-West II (929:823). Danach ließ bei den BVD-Bowlern jedoch die Konzentration nach, und sie mussten sich erstmals an diesem Spieltag geschlagen geben – mit 882:945 gegen den SV Funnix Berdum. In der letzten Partie gegen den VOB Oldenburg unterlagen die Delmenhorster dann unglücklich mit 919:925. Die besten BVD-Spieler waren Schedlaczek mit im Schnitt 207,4 Pins und Knöbel mit durchschnittlich 207,0 Pins.

Derweil beendete das ABC-Team den Spieltag nach Siegen gegen Aurich-West II (1000:999), Funnix Berdum (962:891), Cloppenburg (1049:819) und den VOB Oldenburg (1015:907) auf Rang fünf. Neben der Pleite im Delmenhorster Derby gegen den BVD setzte es zudem Niederlagen gegen Raspo Osnabrück (937:979), Heidmühle (962:853) und den BSV 2000 Oldenburg (852:938). Bester Spieler der Delmenhorster war André Mundt mit durchschnittlich 196,8 Pins. In der Tabelle ist der ABC auf den dritten Rang angerutscht und sitzt damit dem zweitplatzierten Ortsrivalen BVD im Nacken.