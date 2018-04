DTV-Athlet fährt zur Norddeutschen

Schlüter hofft auf weitere Erfolge

Daniel Cottäus

Delmenhorst. Leichtathlet Jannik Schlüter vom Delmenhorster TV stellt sich am kommenden Wochenende in Hannover bei den Norddeutschen Hallen-Meisterschaften der Konkurrenz. Der U20-Läufer, der kürzlich bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Hannover einen Doppelsieg über die 800- und die 1500-Meter-Distanz feierte (wir berichteten), plant, die beiden Strecken auch bei den Norddeutschen in Angriff zu nehmen.