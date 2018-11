Kreisliga: Wildeshausen II nach zuletzt fünf Siegen mit 1:1 in Hude

Schmales Führung reicht nicht

Colin Hüge

Hude. Siegesserie beendet: Im Nachholspiel beim abstiegsbedrohten FC Hude sind die Kreisliga-Fußballer des VfL Wildeshausen II nach zuletzt fünf Erfolgen am Stück nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen – die Partie am Donnerstagabend endete 1:1 (0:0). "Unser Ziel war es, diszipliniert in der Defensive zu stehen. Das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Ich kann mit dem Punkt also gut leben", sagte Wildeshausens Trainer Marcel Bragula nach dem Abpfiff.