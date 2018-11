A-Jugend-Bezirkspokal: Blauth-Team mit 0:6 gegen Cloppenburg

Harpstedt. Aus in Runde eins: Nach einer deutlichen 0:6 (0:2)-Niederlage gegen die U19 des BV Cloppenburg (Landesliga) sind die A-Jugend-Fußballer der SG DHI Harpstedt am Dienstagabend aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. "Der Gegner war zu stark", sagte Harpstedts Trainer Marco Blauth, für den es das erste Pflichtspiel mit seiner neuen Mannschaft gewesen war. Am Sonnabend steht für den Coach und sein Team der erste Spieltag in der Bezirksliga an: Ab 18 Uhr ist Harpstedt bei der SG Altenoythe/Bösel zu Gast.