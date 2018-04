Erfolgreicher Saisonabschluss für die VG Delmenhorst-Stenum II: Die Landesliga-Volleyballer haben am letzten Spieltag mit 3:1 (23:25, 25:19, 26:24, 25:16) bei Bremen 1860 IV gewonnen. Damit sorgten sie für den direkten Abstieg des Gegners und schlossen die Spielzeit auf Rang sechs ab. Das Saisonziel Klassenerhalt hatte die Mannschaft von Spielertrainer Martin Kumpmann schon vorzeitig unter Dach und Fach gebracht.

In Bremen traten die Delmenhorster nur mit sechs Spielern an, weshalb sie nicht auswechseln konnten. Anfangs hatten die Gäste in der Annahme und im Block große Probleme. Da aber auch die Gastgeber viele Fehler begingen, blieb es spannend. Den entscheidenden Punkt machten schließlich die Bremer, die den ersten Satz mit 25:23 gewannen. Danach gaben die Delmenhorster keinen Durchgang mehr ab, auch weil sich ihr Gegner immer wieder Unsicherheiten erlaubte. Die Gäste spielten zwar nicht überragend, trugen aber solide Angriffe vor. Nachdem die Delmenhorster den zweiten Satz für sich entschieden hatten, lagen sie im dritten Abschnitt schon mit 3:12 hinten. Danach verschlugen die Hausherren allerdings reihenweise Angaben und zeigten sich im Block reichlich uninspiriert. Mit dem überragenden Tobias Biener am Netz drehten die Gäste die Partie. Ihre Aufschläge kamen platziert und hart, sodass der Satz mit 26:24 an Delmenhorst-Stenum ging.

Danach ergaben sich die Bremer in ihr Schicksal, verloren den vierten Durchgang und steigen somit als Achter in die Bezirksliga ab. Für die vor der Saison neu zusammengewürfelte Reserve der VG Delmenhorst-Stenum II verlief die Spielzeit dagegen ausgesprochen positiv. Auch nach Rückschlägen gab das Team nie auf und wurde mit dem Klassenerhalt belohnt.