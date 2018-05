Stephan Klar (Ingo Möllers)

Während des Spiels lieferten sich beide Mannschaften dann ein spannendes Duell, in dem es von Beginn an beherzt zur Sache ging. Die Gäste aus Littel traten dabei ungewohnt offensiv auf: Mark Jeddeloh traf bereits in der elften Minute zum 1:0. Der SV Atlas, der mit fünffachem Ersatz aus der zweiten Mannschaft aufgelaufen war, hatte zunächst große Probleme, ins Spiel zu finden. Nach dem Führungstreffer zog sich Littel weit in die eigene Hälfte zurück und lauerte auf Konter – die falsche Entscheidung, wie sich in der Folge herausstellen sollte. Durch den sich bietenden Raum kam Atlas nach und nach in Fahrt, und Gerry Klenke traf nach 25 Minuten zum Ausgleich – 1:1. Danach dauerte es nur kurze Zeit, bis Stephan Klar nach Zuspiel von Christian Stark das 2:1 für die Delmenhorster markierte (28.). Kurz vor der Pause hatte Jeddeloh dann noch das 2:2 auf dem Fuß, vergab die Chance aber aus guter Position (40.).

"Leider haben wir nach dem 1:0 die Ordnung in der Defensive verloren", haderte Littels Trainer Thorsten Stoyke, dessen Mannschaft nach dem Wechsel gut dagegenhielt.

Atlas traute sich im Spiel nach vorne nun mehr zu und agierte druckvoll. Der Treffer zum 3:1 wollte den Blau-Gelben zunächst aber nicht gelingen, große Möglichkeiten sprangen nicht heraus. Vielmehr waren es nun kleinere Fouls und darauffolgende Standardsituationen, die das Geschehen prägten. Erst in der Schlussphase machte Atlas dann alles klar. Nach einer Ecke von Littel fing Fabian Borrmann den Ball ab und leitete einen Konter ein, an dessen Ende Simon Pucklitz den 3:1-Endstand besorgte (86.). "Der Sieg war wichtig. Für uns zählen nur die drei Punkte", sagte Atlas Interimstrainer und Teammanager Thomas Hebgen, der mit seiner Mannschaft als Zweiter zwei Zähler Rückstand auf den Tabellenführer Hürriyet hat.