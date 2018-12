Über 160 Sportler nahmen in den verschiedenen Altersklassen an dem Turnier teil. In der Altersklasse U16 war der Delmenhorster Sonnberg an eins gesetzt und wurde seiner Favoritenrolle im Verlauf des Wettbewerbs auch gerecht. Nach einem Freilos in der ersten Runde siegte das Talent in Runde zwei im Schongang mit 6:0, 6:0 gegen Benedikt Wilke (Eintracht Frankfurt). Im Viertelfinale traf er auf den an fünf gesetzten Daniel Kellenbenz (THC Hanau). Nach einem verlorenen ersten Satz (3:6) und Sonnbergs 3:5-Rückstand im zweiten Durchgang sah der Hanauer schon wie der sichere Sieger aus. Doch Sonnberg kämpfte sich ins Spiel zurück, sicherte sich mit 7:5 den zweiten Satz und ließ seinem Gegner dann mit 6:0 keine Chance mehr. Dank des 6:2, 6:0-Sieges über Colin Günther (TC Bad Vilbel) zog Sonnberg schließlich ins Finale ein. Hier kam es zum Duell mit Jondalar Schwarz (TC Rodenbach), der bis dahin ohne Satzverlust geblieben war. Das änderte sich allerdings gegen den Delmenhorster: Sonnberg setzte sich gegen seinen Kontrahenten mit 6:2, 6:0 durch feierte seinen zweiten Turniersieg der Saison.