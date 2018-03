Die JSG Ganterhandball I und II, HSG Delmenhorst, TV Neerstedt, TS Hoykenkamp und der Elsflether TB traten in der Sporthalle am Ammerweg in der Spielform "2x3 gegen 3" an. Die Besonderheit der Spielform besteht darin, dass das Handballfeld für jede Mannschaft in eine Angriffs- und Abwehrhälfte unterteilt wird. Die Mittellinie teilt diese auf und darf nicht überschritten werden. In den Hälften befinden sich jeweils drei Feldspieler der Mannschaften, die gegeneinander spielen. Wert wird dabei besonders auf eine offene Manndeckung gelegt. "Das Spielerlebnis steht dabei immer ganz klar vor dem Spielergebnis. Darauf achtet die HRO sehr", erklärte Holger Jüchter vom Vorstand der JSG Ganterhandball.

Ganz ablegen konnte der Handballnachwuchs seinen Ehrgeiz jedoch nicht und kämpfte deshalb mit großem Einsatz um jeden Ball und jedes Tor. Den ersten Platz, den der Elsflether TB und die HSG Delmenhorst im letzten Spiel des Turniers unter sich ausmachten, sicherten sich die jungen Elsflether Talente. Dritter wurden die Neerstedter vor Hoykenkamp und den beiden gastgebenden Mannschaften der JSG. "Alles lief wirklich gut. In vier Wochen sind wir erneut an der Reihe, ein solches Turnier auszutragen", freute sich Jüchter bereits auf eine Fortsetzung. Dann erwartet die JSG Ganterhandball I erneut den TV Neerstedt und die HSG Delmenhorst I. Dazu gesellen sich die Zweitvertretung der Delmenhorster und die HSG Wildeshausen/Harpstedt.

Die Ergebnisse des dritten Spieltages: JSG Ganterhandball I - Elsflether TB 3:7, TV Neerstedt - TS Hoykenkamp 4:8, Elsflether TB - JSG Ganterhandball II 8:2, TS Hoykenkamp - JSG Ganterhandball I 6:6, HSG Delmenhorst - TV Neerstedt 10:0, JSG Ganterhandball I - JSG Ganterhandball II 3:0, HSG Delmenhorst - TS Hoykenkamp 6:5, TV Neerstedt - Elsflether TB 6:7, JSG Ganterhandball I - HSG Delmenhorst 4:11, Elsflether TB - TS Hoykenkamp 6:4, JSG Ganterhandball II - TV Neerstedt 2:7, HSG Delmenhorst - Elsflether TB 2:7.