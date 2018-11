Vor der ersten Runde im NVV-Pokal plagen die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum zwar einige Personalprobleme, in der Verbandsliga will das Team von Trainer Kai Stöver aber trotzdem oben mitspielen. (INGO MOELLERS)

Ohne große personelle Veränderungen starten die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum in ihre zweite Verbandsliga-Saison nach dem Aufstieg. Lediglich Daniela Brinkmann hat ihre Laufbahn beendet, Trainer Kai Stöver kann also nahezu komplett auf den bewährten Kader zurückgreifen. In Jessica Uhlhorn stößt ein neues Gesicht ins Team. Die 32-Jährige kommt vom Lemwerder TV und steht als Stand-by-Spielerin auf der Diagonalposition zur Verfügung.

Stöver möchte nach dem guten vierten Platz in der Vorsaison erneut oben mitspielen und sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Es gibt allein vier Aufsteiger aus der Landesliga, die wir natürlich alle hinter uns lassen wollen.“ Einer davon ist der Lokalrivale VfL Wildeshausen (siehe nebenstehender Artikel), für den die Ex-Delmenhorsterinnen Anika Thiel und Franziska Lehmann aktiv sind. „Ein Derby bringt immer viel Spannung und Dramatik mit sich“, freut sich Stöver schon jetzt auf die Begegnungen mit dem Nachbarn.

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist der Delmenhorster Trainer allerdings nicht zufrieden. „Auf dem Papier hatte ich zwar einen Kader von 14 Spielerinnen, von denen aber meist nur sechs bis neun beim Training waren“, berichtet er. Inzwischen sei die Beteiligung aber deutlich gestiegen. „Das Team musste wohl erst wieder Lust auf Volleyball bekommen“, sagt Stöver.

Am kommenden Sonntag tritt die VG Delmenhorst-Stenum in der ersten Runde des NVV-Pokals in Oldenburg an – und Trainer Stöver steht gleich zum Auftakt vor einem echten Dilemma. In Kerstin Frohburg und Anki Lux fehlen ihm gleich beide etatmäßigen Zuspielerinnen. „Wir wollten unsere Teilnahme schon absagen, aber die 250 Euro Strafe waren uns dann doch zu viel. Also fahren wir hin und machen das Beste draus“, erklärt der Coach, „auch wenn ich nur zehn Außenangreiferinnen dabei habe“. In der Gruppenphase treffen die VG-Damen auf die TG Wiesmoor und die SG Ofenerdiek/Ofen. Sollte das Team weiterkommen, folgen Überkreuzvergleiche mit den anderen beiden Gruppen und danach die Platzierungsrunde.

Zum Saisonauftakt in der Verbandsliga 2 reist die VG Delmenhorst-Stenum am Sonnabend, 4. Oktober, zum TSV Bremervörde. Dann dürfte auch mindestens eine der Zuspielerinnen wieder zur Verfügung stehen und dabei mithelfen, dass das Team mit einem Erfolg in die neue Punktspielrunde startet. Am Sonnabend, 18. Oktober, sind die Delmenhorsterinnen dann beim TV Bremen-Walle 1875 zu Gast.